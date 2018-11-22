Bilecik
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD
) personellerine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" verildi.
İl Müdürlüğü salonunda yapılan etkinlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Özge Tokgöz tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim semineri verildi.
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimin verimli olduğunu belirtti. Demirel, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020 kapsamında kadına yönelik şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü hedefi sağlamak amacıyla İl Müdürlüğümüz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği kurumumuz personeline 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu hizmet içi eğitim semineri verildi. Eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Düzenlenen eğitim semineri, interaktif bir eğitim yoluyla katılımcılar konu ile ilgili düşüncelerini paylaşmaları ve karşılıklı soru-cevap bölümü ile eğitim sona erdi. - BİLECİK
22 Kasım 2018 Perşembe 12:15