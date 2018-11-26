Afad-Sen Başkanı Çelik'ten Birlik Çağrısı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Gelin birlik olalım ve sendikamızı elbirliği ile güçlendirelim. Sendikamıza üye olalım, sorunlarımızı anlatalım, sorunları anlatmakla kalmayıp çözüm yolları gösterelim" dedi.AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD çalışanlarının bir çatı altında toplanması için çağrıda bulundu. Genel Başkan Çelik, artık AFAD çalışanlarının da bir sendikası olduğunu ve bu sayede sorunlarının çözümü için hep birlikte hareket edebileceklerini vurguladı. AFAD-SEN'in çözüm yolu üretmek adına kurulduğunu anımsatan Çelik, "AFAD çalışanlarının süre gelmiş sorunun bulunduğu bir ortamda çalışmaya başlamışsınızdır. Her geçen gün sorunların arttığını, çözümlerin üretilmediğini görürsünüz. Herkesin sorunlardan bahsettiğine tanık olursunuz. Dinlersiniz, çoğu zaman sizlerde sorunlarınızı dile getirirsiniz. Herkes sadece konuşur ama kimse çözüm yolu üretmez. Birileri sayı potansiyelinizi görür, yıllarca sayısal olarak kullanır ama hiç kimse sorunlarınıza çözüm olmaz. Neden mi? Çünkü sizi tanımazlar. AFAD çalışanı olmadıklarından yaptığınız işin ne olduğunu bilmezler. Memurlara, sendikalara üye olma hakkı verilmesine rağmen sorunumuz çözülmemiş, hatta sorunlarımız gün geçtikçe artmıştır. Çünkü sendikalar bizimle sayısal olarak ilgilenmiş, ancak bundan öteye gidememiştir. Peki biz 'böyle gelmiş böyle gider' deyip devam mı edelim? 'Artık AFAD çalışanlarının da bir sendikası var' deyip sendikamıza sahip mi çıkalım" dedi."AFAD çalışanlarından destek bekliyoruz"AFAD çalışanlarının desteklerini beklediklerini ifade eden Çelik, "Şunu kabul etmek gerekir ki geleceği satın alabilecek tek şey bugündür. Bu sebeple bir şeyler yapmaya bugün başlamak gerekir. Çalışmalarına bu amaç doğrultusunda 4 yıl önce başlayan AFAD-SEN için gereken tek şey sizin desteğinizdir. 4 yıla aşkın kurulmuş olmamıza rağmen AFAD çalışanlarının sendikamıza vermiş oldukları desteklerin imkanları ile mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Ancak siz yoksanız başarı da yok demektir. Biz inanıyoruz ki ancak birlik olursak başarılı oluruz. Gelin birlik olalım ve sendikamızı elbirliği ile güçlendirelim. Sendikamıza üye olalım, sorunlarımızı anlatalım, sorunları anlatmakla kalmayıp çözüm yolları gösterelim. AFAD-SEN; diğer kamu kurumlarının elde ettiği kazanımlara AFAD çalışanlarının manivela olarak kullanılmasını önlemek amacıyla kurulmuştur. Sizler üye olup, kurumsal yetki verdiğinizde; sadece sorunları dinleyen değil aynı zamanda sizlerle birlikte aynı yerde duran sendikanın varlığını oluşturmuş olacaksınız. Sizler üye olup, yetki verdiğinizde; AFAD çalışanlarının bir bütün olarak kendi içerisinde sorunlarının olduğunu ve yine bu bütünlük içerisinde çözülmesi gerektiğini bilen insanların sizlerle birlikte olmasını sağlayacaksınız. Sizler üye olup, kurumsal olarak yetki verdiğinizde; AFAD çalışanları hem iş hayatında hem de günlük hayatında varlığını hissettirecek ve kendisinin kabul görmesini sağlayacaktır. Biz bir aileyiz, bizde sen ben yok biz varız. ve sizler üye olup, yetki verdiğinizde; AFAD çalışanları tek ses ve tek yürek olacaktır. Hepimiz aynı yerde, aynı gemide, aynı yöne giden çalışanlar olarak daha güçlü AFAD çalışanları için, çözümün kendiliğinden değil birlikte olacağını bilerek dayanışma ve kararlılık için AFAD-SEN çatısı altında toplanmamız, bize ve kendinize güvenmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ