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AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

27.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:32AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 'ın ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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