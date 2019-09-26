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AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem sonrası, vatandaşların toplanma alanlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekleri uyarısında bulunarak Twitter'den bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

26.09.2019 16:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaşanan deprem sonrası vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, İstanbul'daki deprem sonrasında "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

"TOPLANMA ALANLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"

Sosyal medya hesabı Twitter'den yaptıkları paylaşımda vatandaşların deprem sonrası toplama alanlarını öğrenmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

AFAD "Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden (https://turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama …) nasıl sorgulatabileceğinizi biliyor musunuz?" notuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise5,8 olarak duyurdu. Deprem İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedilmişti.

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Twitter, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

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