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AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akhisar-Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra bugün 16.36'ya kadar geçen zamanda 318 artçı deprem oldu

23.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:11

'nın ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 318 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

318 ARTÇI OLDU

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 318 artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu

Akhisar, Deprem, Manisa, AFAD, Güncel


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