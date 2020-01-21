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AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği

Afet ve Acil Durumlara hazırlıklı olma kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilk yardım eğitimi seferberliği başlatıldı.

21.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:45AFAD'tan ilk yardım eğitimi seferberliği
Afet ve Acil Durumlara hazırlıklı olma kapsamında AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilk yardım eğitimi seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında 700 Din görevlisi, 500 AFAD gönüllüsü, 358 muhtar ve 10 bin öğretmen olmak üzere toplam 11 bin 585 kişiye ilk yardım eğitimi verilecek.

Afet ve Acil Durumlara hazırlıklı olma kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilk yardım eğitimi seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Türk Kızılay'ı yetkililerinin katılımıyla ön toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kurumların yapacakları iş ve işlemler belirlenerek görev dağılımları yapıldı.

Buna göre; 700 din görevlisi, 500 AFAD gönüllüsü, 358 muhtar ve 10 bin öğretmen olmak üzere toplam 11 bin 585 kişiye yapılacak program dahilinde ilk yardım eğitimi verilecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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