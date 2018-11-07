Afad'tan Siren Duyurusu

Afet ve Acil Durum (AFAD
) Tekirdağ
İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda yarın saat 14.00'de deneme amaçlı 1 dakikalık siren çalınacağı belirtildi.
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatının 80. yıl dönümü olması münasebetiyle 10 Kasım Cumartesi günü saat 09.05'te çaldırılacak olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait siren, 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00'da sarı ikaz (düz siren) sesi şeklinde bir dakika çaldırılarak cihaz kontrolü yapılacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ,AFAD
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32