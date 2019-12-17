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AFAD'tan sis uyarısı

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), vatandaşları sis ve puslu havaya karşı uyardı.

17.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:12AFAD'tan sis uyarısı
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), vatandaşları sis ve puslu havaya karşı uyardı.
AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda yüksek basınç merkezi nedeniyle 2 gün boyunca perşembe ve cuma günleri Marmara Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda Edirne'de etkili olan sis ve pus nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sis yoğunluk derecesine göre görüşü kısmen ya da tamamen engellediğinden sisli bir havada kara yolculuğu bazen, denizde ve havada olduğundan daha tehlikeli bir hal almaktadır. Söz konusu tehlikenin mümkün olduğu kadar azaltılması, şoför ya da sürücünün çok dikkatli olması ile mümkündür. Sisli havalarda vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır.
Yolculuk zorunlu değilse, sisli havada yola çıkılmaması, yoğun siste çok yavaş ve dikkatli sürülmesi, orta çizgiden mümkün olduğu kadar sağa kaçınılması, ani duruşlardan sakınılması, gidiş gelişlerin yapıldığı yol kısmı üzerinde durmaktan kaçınılması, yoğun siste kısa demetli ışıklar ya da sis ışıkları yakılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca vatandaşların ihtiyaç duyduğu acil durumlarda 112 numaralı acil çağrı hattını aramaları gerekmektedir."

Edirne, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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