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AFAD'tan tehlike avı denetimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından Bayburt Devlet Hastanesinde ve Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tehlike avı denetimi yapıldı.

26.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:26 AFAD'tan tehlike avı denetimi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından Devlet Hastanesinde ve Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tehlike avı denetimi yapıldı.

"Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında AFAD tarafından Aralık ayı için belirlenen "Bina Güvenliği" teması çerçevesinde Bayburt AFAD Müdürlüğü tarafından Devlet Hastanesi ve Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem, yangın, sel ve taşkın gibi afetlerde bina güvenliğine yönelik tehlike avı denetimi yapıldı.

Yapısal olmayan tehlikeleri ortadan kaldırma "Tehlike Avı"

Ülkemizde meydana gelen depremlerde yaralanmaların yüzde 50'den fazlası can kayıplarının ise yüzde 3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanıyor. Yaşam alanlarımızda bu tehlikeleri ortadan kaldırmanın yolu ise tehlike avından geçiyor. Tehlike Avı sürecinde riskli eşyaların konumlarının değiştirilmesi, eşyaların doğru bir şekilde sabitlenmesi gibi küçük önlemler, büyük kayıpları engelliyor. Ailenizle birlikte yapabileceğiniz Tehlike Avı ise 3 basamaktan oluşuyor. Tespit et, evinizde ya da işyerinizde deprem anında size yaralayabilecek hatta hayatınıza mal olabilecek eşyaların listesini çıkarmalısınız. Riskleri tanımla, listelediğiniz eşyaların size nasıl zarar verebileceğini bir iki kelimeyle ilgili eşyanın yanına yazıyorsunuz. Tehlikeyi gider listelediğiniz eşyaların riskine göre yerini değiştirin, miktarını azaltın veya bu eşyaları sabitleyin. - BAYBURT

Bayburt, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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