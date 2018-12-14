Afad'tan Vatandaşlara Önemli Uyarı

Adıyaman
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD
) tarafından yaşanılabilecek doğal afetlere karşı vatandaşları uyardı.
Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların aşırı ve kuvvetli yağış ile fırtına şeklinde esecek rüzgarın oluşturacağı sel, su baskını
, heyelan, yıldırım, soba zehirlenmeleri, çatı uçması gibi doğal afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde sıkça meydana gelen sobadan sızan gazdan zehirlenmelerin İlimizde meydana gelmemesi ve istenmeyen olaylara maruz kalınmaması için aşağıdaki önlemlerin halkımıza duyurulması uygun görülmüştür.
Bacalar, odun ve kömür gibi yüksek oranda is ve kurum bırakan yakıt kullanıldığında 2 ay ara ile diğer yakıtlar kullanıldığında 3 ay ara ile temizlenmelidir. Bacalar bina tepe yüksekliğinden en az 50 santim daha yüksek olmalıdır. Soba boruları, odun ve kömür gibi yüksek oranda is ve kurum bırakan yakıt kullanıldığında bir ay ara ile diğer yakıt çeşitleri kullanıldığında 2 ay ara ile mutlaka temizlenmelidir. Soba boruları binaya temas ettirilmemeli, demir kelepçe ile tavan veya duvarlara monte edilmelidir. Soba yakılırken parlayıcı-patlayıcı madde kullanılmamalıdır. Soba yanarken soba civarında kolay yanıcı maddeler bulundurulmamalı ve çamaşır kurutulmamalıdır. Soba boruları zorunlu olmadıkça bölgemizde esen hakim rüzgar yönüne karşı kurulmamalıdır. Soba borularının hakim rüzgar yönünde olması zorunlu ise dirsek kullanarak baca yönü değiştirilmeli ve boru ucuna döner başlık takılmalıdır. Şiddetli esen fırtınalı gecelerde sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölümlere sebep verilmemesi için sobalar mutlaka söndürülmelidir. Vatandaşlarımızın kötü hava şartlarında dikkatli olmaları komşularını da sürekli uyarmaları ve kontrol etmeleri, şüphe verici acil durumlarda ise 112 veya 110 nolu telefonuna ihbarda bulunmaları önem taşımaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN
14 Aralık 2018 Cuma 16:48