Haberler » Güncel » AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı - Haber

AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı

Düzce(İHA) – Suriye'nin İblid kentinden Türkiye sınırnaı olası mülteci akını için hazırlık yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan çadır nakli yaptı.

11.02.2020 08:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:01AFAD Tırları Suriye sınırı ve depremzedeler için yüklenerek yola çıktı
Düzce(İHA) – 'nin İblid kentinden Türkiye sınırnaı olası mülteci akını için hazırlık yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan çadır nakli yaptı. Ayrıca AFAD, Elazığ ile Malatya'da depremden etkilenen aileler için de harekete geçen AFAD 8 tır dolusu çadırı bölgeye gönderdi.

24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok ağır geçen kış şartlarında depremden etkilenen ailelerin kullanması için AFAT Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposundan 28 metrekare büyüklüğünde 588 adet çadırın yüklendiği 8 tır, bölgeye sevk edildi.

AFAD Düzce İl Müdürlüğü bahçesindeki depodan deprem bölgesine gitmek üzere yüklenen 8 tır yola çıktı.

Diğer taraftan 16,5 metrekare büyüklüğünde 272 adet çadır ise Suriye rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına gelen ve olası mülteci yığılmalarında kullanılmak için Suriye sınırına gönderilmek üzere 2 tıra yüklendi. Tırlar, çadırları Adana AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na götürmek üzere bölgeye hareket etti. - DÜZCE

Batı Karadeniz, Suriye, Düzce, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
08:50  Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşında, nereli? Iraz Yıldız biyografisi
08:39  11 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  11 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
11.02.2020 09:04:03