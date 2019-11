AFAD uyarıyor: "Deprem için önlemlerinizi alın"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşların depremlerden korunması için alması gereken tedbirleri paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, oluşabilecek depremlerden korunmak için vatandaşların alması gerek önlemleri içeren bir yazılı açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, "12 Kasım 1999'da Düzce ve çevresinde ciddi yıkıma neden olan deprem üzerinden 20 yıl geçti. Kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler büyük önem taşıyor. Öncelikle kendilerini ve ailelerini korumak isteyen vatandaşların, deprem öncesinde alabileceği basit ancak hayati önlemler bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların deprem için alması gereken önlemlere değinen açıklamada, alınacak yaşamsal önlemlerin başında, vatandaşların oturduğu evin depreme dirençli olması gerektiği belirtildi. Vatandaşların oturacakları evi kiralama veya satın alma durumunda evin büyüklüğü, manzarası veya konumu dışında yapı güvenliği açısından da araştırılması gerektiği bildirilen açıklamada, "Evin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğunu teyit etmelisiniz. Ayrıca, sonradan binaya etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığını soruşturmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını sözlü olarak öğrenmelisiniz. Çünkü, bu durumların hepsi evinizin, depreme dayanıklı olmasına etki edebilecektir" ifadeleri aktarıldı.

EVİNİZİN SAĞLAMLIĞINDAN EMİN DEĞİLSENİZ TEST YAPTIRIN

AFAD yetkilileri, vatandaşların evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin olamamaları halinde yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmaları gerektiğini bildirerek, "Testler sonucunda, binanızın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binanızı depreme karşı güçlendirmeli ya da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenileme yoluna gitmelisiniz" dedi.

"EVİNİZ VE GEÇİM KAYNAĞINIZ İÇİN AFET SİGORTASI YAPTIRIN"

Yapılan açıklamada, binaların depreme dirençli olmasının hem can hem mal emniyeti sağladığı aktarılan açıklamada, "Yine de canların zarar görmediği depremlerde binalar hasar görebiliyor. Canlarla birlikte malların da sağ olması için afete karşı sigorta yaptırmalısınız. 'Afet Sigortası', afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD'ın başlattığı ve beşinci ayına giren Afetlere Hazırlık Yılı projesinde de Kasım ayı teması olarak belirlendi. Bu ayki tema ile halk arasında 'canın yongası' olarak tanımlanan maddi varlıklara gelebilecek zararın, afet sigortası ile karşılanması, bu sayede afet etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. AFAD, Kasım ayı süresince siz vatandaşlara DASK, TARSİM ve özel sigortalar ile evlerini, araçlarını, iş yerlerini, tarım arazilerini, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını afetlere karşı sigortalatma çağrısı yapıyor. Afetlere Hazırlık Yılı'ndaki aylık temaları, 'hazirol.gov.tr'den takip edebilirsiniz" denildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem öncesinde evde alınacak basit önlemler ise şu şekilde belirtildi:

"Depremden önce; binanızın bulunduğu bölgenin deprem tehlikesini 'tdth.afad.gov.tr' üzerinden hızla öğrenin. Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın. Evinizde tehlike avı yapın. Dolap, soba (ısıtıcı), çekmece gibi büyük ev eşyalarınızın yanı sıra sarsıntıda hareket edebilecek eşyaları, mandal, sağlam yapıştırıcı ve tutucu malzemelerle sabitleyin. Böcek spreyi gibi yanıcı/parlayıcı malzemeleri kilitli dolaplarda ve alt raflarda muhafaza edin. Aile afet ve acil durum planınızı yapın, güncelleyin ve tatbik edin. Tüm aile, Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrenin ve uygulayın. Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin.

Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini internetten kolayca öğrenin. Hasarlı elektrik kablolarının ve gaz sızıntısı oluşturabilecek tesisat bağlantılarının onarımını yaptırın. Su ve gaz kaçaklarını önlemek için tamirat ve yenilemelerde esnek tesisat malzemeleri kullandırın. Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara ve/veya yere sabitleyin. Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın. Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA