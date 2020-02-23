AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

AFAD, İran 'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van 'da yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."