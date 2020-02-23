AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (3)

İKİNCİ 5.9'LUK DEPREMDE, CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

AFAD, İran 'ın Hoy şehri yakınlarında sabah meydana gelen 5.9'luk depremin ardından, akşam saat 19.00'da meydana gelen yine 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı gelmediğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bir bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem , ülkemiz sınırına yakın olması sebebiyle Van ili, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 7'si 4.0 u¨zeri olmak u¨zere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir. Saat 08.53'de meydana gelen ilk deprem sonrası AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış; barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, sabah saat 08.53'te meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkıldığı, 694 yapının da ağır hasar aldığı bildirildi.

Haber: ANKARA,