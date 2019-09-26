"Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun Whatsapp gruplarında dolaşan "Gece 4'te deprem olacak" iddialarıyla panik yaratmaya çalışan şahıslar konusunda uyarılarda bulundu.

ONGUN: İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR

Ongun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Değerli İstanbullular, bazı ses kayıtları ile İstanbul'da panik ve korku yaratmayı amaçlayan kişilere lütfen itibar etmeyin. Söz konusu iddialar doğru değildir." notuyla uyarı yaptı.

AFAD'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARI YAPTI

İstanbul Valiliği de bu iddialarla ilgili "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

TAHMİN ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Günümüz teknolojisiyle depremi henüz önceden tahmin etmek mümkün değil.