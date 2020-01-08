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AFAD ve İl Göç operasyonlarda ortak hareket edecek

Edirne AFAD ve Edirne İl Göç İdaresi operasyonlarda birlikte hareket edecek.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:56 AFAD ve İl Göç operasyonlarda ortak hareket edecek
AFAD ve Edirne İl Göç İdaresi operasyonlarda birlikte hareket edecek.
İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AFAD Müdürü Ali Altındal'ı ziyaret etti.
Aşılıoğlu ve Altındal gerçekleştirdikleri toplantıda, düzensiz göçmenlerin mahsur kalma durumlarındaki kurtarma operasyonlarında, AFAD koordinasyonunda birlikte hareket etme kararı aldı.
Bu operasyonlarda görev almak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, tercüman ve göç uzmanlarından bir ekip oluşturulması ve uzman AFAD ekipleriyle operasyonlarda birlikte hareket etmesi kararlaştırıldı.

Edirne, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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