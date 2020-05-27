AFAD ve jandarma ekipleri yaralanan bir kişiye 3 saat sedyeyle taşıdı

Malatya'da Beydağları'nda yürüyüş sırasında düşerek ayağını kıran bir kişiyi kurtaran, AFAD ve Jandarma personeli yaralıyı yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ambulansa ulaştırdı.

27.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:09
Malatya'da Beydağları'nda yürüyüş sırasında düşerek ayağını kıran bir kişiyi kurtaran, AFAD ve Jandarma personeli yaralıyı yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ambulansa ulaştırdı.
Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde iddiaya göre Beydağları'nın zirvesine tırmanmak isteyen, Selahattin B, düşerek yaralandı.
İl Afet ve Acil Durum personelleri (AFAD), 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma personelleri zirveye doğru yaklaşık bir buçuk saatli yürüyüşün ardından yaralıya ulaştı.
Ekipler, yaralı Selahattin B,'yi düştüğü yamaçtan sedyeye bağladığı iple önce yukarı çekti.
Eğimin fazla olması ve dağın bazı kısımlarının karla kaplı olması nedeniyle kurtarma ekipleri yaralıyı kurtarmak için çok çapa sarf etti.
Bölgeye sevk edilen ambulans helikopterin iniş yapamaması üzerine sedyedeki yaralıyı, jandarma ve AFAD ekipleri dağın zirvesinden yaklaşık 3 saatlik yürüyüşle ambulansa taşıdı.
Öte yandan Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Boyraz'ın ayağının kırıldığı öğrenildi. AFAD ve jandarma ekipleri yaralanan bir kişiye 3 saat sedyeyle taşıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Battalgazi, Jandarma, Malatya, AFAD, Güncel, Haber

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