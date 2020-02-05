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AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde görevlendirilmek üzere AFAD ve jandarma personelini taşıyan askeri uçağın Van'a indiğini açıkladı.

05.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:25AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde görevlendirilmek üzere AFAD ve jandarma personelini taşıyan askeri uçağın 'a indiğini açıkladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün meydana gelen çığ felaketlerinde görevlendirilmek Ankara'dan Van'a takviye olarak AFAD ve personeli Van'a gönderildi. MSB'nin konuya ilişkin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi.Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.



Jandarma, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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