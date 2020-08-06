AFAD ve Kızılay, Beyrut'ta yaraları sarmaya çalışıyor

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama sonrası Türkiye, Lübnan'ı yalnız bırakmadı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da bulunduğu 37 kişilik ekip Beyrut'ta çalışmalarına başladı.

Lübnan başkenti Beyrut'taki patlamada yardıma ilk koşan ülke Türkiye oldu. Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay yaraları sarmak için Beyrut'ta hareket etti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da bulunduğu ve Kızılay'a bağlı 37 kişilik ekip, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda patlama bölgesine ulaştı. Ekipler, Beyrut'ta yaraları sarmaya devam ediyor. Gönderilen ekibe, Kızılay ekipleri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl eşlik etti. Patlama nedeniyle meydana gelen enkaz çalışamalarına katılan AFAD ve Kızılay yetkilileri, sahada incelemelerde bulundu.