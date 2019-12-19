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AFAD ve UMKE'den yüksekokul öğrencilerine eğitim

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yüksekokul öğrencilerine eğitim verildi.

19.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:10 AFAD ve UMKE'den yüksekokul öğrencilerine eğitim
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yüksekokul öğrencilerine eğitim verildi.
Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yükseokulundaki "sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü" öğrencileriyle bir araya gelen AFAD ve UMKE ekipleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile yaralı ve hasta taşıma teknikleri, iple erişim, trafik kazalarına müdahalede kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verdi.
Teorik eğitimlerin ardından öğrencilere uygulama yaptıran ekipler, afet ve acil durumlarda etkili müdahalenin önemine dikkati çekti.
İki gün süren eğitimlerin ardından öğrenciler, senaryo gereği trafik kazasına müdahale ederek hasta tahliyesi gerçekleştirdi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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