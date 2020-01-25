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AFAD: "Yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu...

AFAD, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yardımların karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevesi dışında yardım çağrısında bulunmamasını gerektiğini bildirdi.

25.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:46AFAD:
AFAD, ve depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yardımların karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevesi dışında yardım çağrısında bulunmamasını gerektiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Elazığ ve Malatya depremi ile ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlarımızca sosyal medya mecralarında talebinde bulunulduğu gözlemlenmiştir. Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçevede, var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatır, Konunun hassasiyetine binaen kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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