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AFC Ajax, FC Twente karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor

Ajax, 2014-15 Eredivisie sezonunda Johan Cruyff Arena'da FC Twente ile karşılaşıyor. Maçın hemen başlarında 1-0 geriye düşen Ajax, toplamda 6 golün atıldığı maçta Twente'yi 4-2 mağlup ediyor.

19.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:00
Ajax , 2014-15 Eredivisie sezonunda Johan Cruyff Arena'da FC Twente ile karşılaşıyor. Maçın hemen başlarında 1-0 geriye düşen Ajax, toplamda 6 golün atıldığı maçta Twente'yi 4-2 mağlup ediyor. AFC Ajax, FC Twente karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Johan Cruyff, Twente, Ajax, Spor

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