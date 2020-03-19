AFC Ajax, FC Twente karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor
Ajax, 2014-15 Eredivisie sezonunda Johan Cruyff Arena'da FC Twente ile karşılaşıyor. Maçın hemen başlarında 1-0 geriye düşen Ajax, toplamda 6 golün atıldığı maçta Twente'yi 4-2 mağlup ediyor.
19.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:00
Ajax , 2014-15 Eredivisie sezonunda Johan Cruyff Arena'da FC Twente ile karşılaşıyor. Maçın hemen başlarında 1-0 geriye düşen Ajax, toplamda 6 golün atıldığı maçta Twente'yi 4-2 mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Johan Cruyff, Twente, Ajax, Spor