AFC Ajax'ın FC Twente'ye Attığı En Güzel Goller
AFC Ajax'ın aralarında Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar ve Riechedly Bazoer gibi yıldızlarının attığı gollerden oluşan Hollanda Eredivisie ligi rakiplerinden FC Twente'ye karşı attığı en iyi gollerden oluşan video Dugout farkıyla sizlerle.
18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00
AFC Ajax'ın aralarında Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar ve Riechedly Bazoer gibi yıldızlarının attığı gollerden oluşan Hollanda Eredivisie ligi rakiplerinden FC Twente'ye karşı attığı en iyi gollerden oluşan video Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Klaas Jan Huntelaar, Hollanda, Twente, Ajax, Spor