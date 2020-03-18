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AFC Ajax'ın FC Twente'ye Attığı En Güzel Goller

AFC Ajax'ın aralarında Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar ve Riechedly Bazoer gibi yıldızlarının attığı gollerden oluşan Hollanda Eredivisie ligi rakiplerinden FC Twente'ye karşı attığı en iyi gollerden oluşan video Dugout farkıyla sizlerle.

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00
AFC Ajax'ın aralarında Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar ve Riechedly Bazoer gibi yıldızlarının attığı gollerden oluşan Hollanda Eredivisie ligi rakiplerinden FC Twente'ye karşı attığı en iyi gollerden oluşan video Dugout farkıyla sizlerle. AFC Ajax’ın FC Twente’ye Attığı En Güzel Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Klaas Jan Huntelaar, Hollanda, Twente, Ajax, Spor

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