05 Aralık 2018 Çarşamba 10:17



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:17

Afrika ülkelerinin havacılık teşkilatları, "tek hava sahası"na geçilmesinin ardından Afrika Sivil Havacılık Komisyonu (AFCAC) Genel Kurulu toplantısında bir araya geldi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, AFCAC'ın 30. Genel Kurul toplantısı, 4-5 Aralık'ta Zambiya'nın Livingstone kentinde gerçekleştirildi.ICAO, AB Komisyonu, ECAC, EASA ve LACAC gibi uluslararası bölgesel sivil havacılık kuruluşlarının katıldığı toplantıda Türkiye'yi Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın temsil etti.Afrika ülkeleri arasında entegre ve sürdürülebilir hava taşımacılığının geliştirilmesine yönelik iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan ve 54 üye ülkesi bulunan AFCAC Genel Kurulu'nda, kıta hava taşımacılığının sürdürülebilir gelişimi, havacılık güvenliği ve seyrüsefer faaliyetleri, havacılık güvenliği altyapısı, insan kaynakları optimizasyonu ve Tek Afrika Hava Taşımacılığı Pazarı konuları ele alındı.Toplantıda ayrıca, Türkiye, Çin, Singapur, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve ABD'den temsilciler, sivil havacılık teşkilatlanmaları, mevzuat düzenlemeleri ve sektörel büyüklüklerle ilgili sunumlar yaptı.Yalçın, bu oturumdaki konuşmasında, Türkiye ile AFCAC arasında 2009'da imzalanan çok yönlü iş birliği anlaşması ve daha sonra atılan adımlarla havacılık ilişkilerinin giderek güçlendiğini bildirdi.2002'de Afrika'da sadece 4 destinasyona uçuşu olan Türkiye'nin, bugün 37 ülkede 55 noktaya ulaştığını belirten Yalçın, "Bugün kıtada en gelişmiş uçuş ağına sahip ülke Türkiye." ifadesini kullandı.