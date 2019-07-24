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Afet bölgesinde sağlık hizmetleri devam ediyor

Düzce'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık hizmetleri çalışmaları aralıksız devam ediyor.

24.07.2019 10:51 Afet bölgesinde sağlık hizmetleri devam ediyor
Düzce'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık hizmetleri çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sel bölgesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık hizmetleri çalışmaları sürüyor. 23 Temmuz Salı gününden itibaren Uğurlu köyünde 75 hasta, Esmahanım köyünde ise 11 hasta muayene edildi. Sağlık taramasında 6 kişiye tetanoz aşısı yapıldı. İnsani sağlık taramasının yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri açısından da deniz suyundan numuneler alınarak, gerekli tetkikler gerçekleştiriliyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın sağlığını korumaya yönelik diğer koruyucu sağlık hizmetleri açısından gerekli çalışmaların devam ettirildiği ifade edildi. - DÜZCE

İl Sağlık Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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