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"Afet Öncesi Ne Yapacağını Öğren ki Canın Sağolsun" programı

Giresun'da, "Afet Öncesi Ne Yapacağını Öğren ki Canın Sağolsun" programının tanıtımı gerçekleştirildi.

12.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:50
'da, "Afet Öncesi Ne Yapacağını Öğren ki Canın Sağolsun" programının tanıtımı gerçekleştirildi.
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe AFAD Giresun Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllüleri katıldı.
İl Müdürü Halil Topatan, burada yaptığı konuşmada, afetlerde oluşabilecek zararları engellemenin yolunun, binaların afetlere dayanıklı olmasından geçtiğini söyledi.
Topatan, vatandaşların, binalarının yapı güvenliği ile ilgili olası risklerini incelemeleri ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ayrıca yapısal olmayan risklerin de değerlendirilmesi, yaşam alanlarında yapılacak tehlike avı ile can ve mal kayıpları azalabiliyor. Afet olduğunda binanın sağlam olması, büyüklüğü, manzarası ve konumu gibi ikincil özelliklerden çok daha hayati oluyor. Bu nedenle ev ve iş yerlerinin hem yapı güvenliğini hem de bir afet durumunda içerisinde oluşabilecek riskleri incelemesi gerekiyor."

Giresun, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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