Afet Riski En Yüksek Alanlar Tespit Edilecek"

Kaynak: AA

İstanbul Valiliği, bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanların tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacağını ve 3 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacağını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kentsel Dönüşüm Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlattığı hatırlatıldı.19 Şubat 2019 tarihli Bakanlık genelgesiyle kentsel dönüşüm sürecinin ilke ve esaslarının bütün valiliklere bildirildiği aktarılan açıklamada, "Buna göre bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak." denildi.Valiliğin, genelgede belirtilen esaslar ile 90 günlük sürecin başladığını, 20 Şubat 2019 tarihli yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirdiği kaydedildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimizde afet riski en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbulumuzda kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz."