Haberler » Güncel » Afet risklerine karşı TAMP masa başı tatbikatı yapıldı - Haber

Afet risklerine karşı TAMP masa başı tatbikatı yapıldı

Uşak'ta afet risklerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

25.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:38Afet risklerine karşı TAMP masa başı tatbikatı yapıldı
'ta afet risklerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Uşak Özmerkez Meclis Salonunda, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş'ın başkanlığındaki toplantı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Ana Çözüm Ortağı Çalışma (Hizmet) Grupları Hazırlık Yöneticileri ve yerel düzeyde afet müdahale yönetiminde görevli yardımcı birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. TAMP İl düzeyi masa başı plan tatbikatı; su baskını ve heyelan tehlikelerinin neden olduğu afet risklerine karşı farkındalık oluşturması, çalışma (hizmet) grupları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Bu çerçevede tatbikat faaliyetlerine her yıl geliştirilerek devam edileceği kaydedildi. - UŞAK

Türkiye, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:55  Depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye hazırlıkları
12:55  BEYLERBEYİ POLİSEVİNDE YANGIN
12:55  Abdullah Avcı takımla vedalaştı
12:50  Çin'de korona virüsüyle mücadeleye ordudan destek
12:55  İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Ukrayna yolcu uçağını düşüren kişi hapiste"
25.1.2020 12:56:19