Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir'de yaşanan sel felaketinin etkili olduğu 9 ilçedeki mahalle muhtarları ve ilgili kurum ve kuruluşların bir araya geldiği Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Devletimiz üreticilerimizin daima yanındadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli biçimde şimdi yara sarma vaktidir" dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Afet Sonrası Koordinasyon Toplantısı" na afet alanında yer alan 9 İlçe Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Devlet Su İşleri (DSİ), Ziraat Bankası, TARSİM, Tarım Kredi Kooperatifi, Şeker Fabrikası, OEDAŞ, OEPAŞ, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurum temsilcileri ve 53 kırsal mahallenin muhtarı katıldı. Afet sonrası tek tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Yaşanan afet sonrası kriz yönetimi süreçlerini Valiliğimizin öncülüğünde geride bıraktık. Bugün de afet bölgesindeki mahalle muhtarlarımızla konunun muhatapları olan kurumlarımızı bir araya getirerek afet sonrası yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde belirlemeyi ve sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz. 19 ekiple sürdürülen son sıcak tespitlerle 2 bin 179 üreticimizin 114 bin dekar arazisinde hasar meydana gelmiştir. Hasar tespitlerine göre 8,5 milyon metre damlama sulama borusu ve 68 bin metrekare sera örtü malzemesi de hasarlı hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.



"Yol haritası üreticilerimizin isteklerine göre belirlendi"



Toplantının formatının Vali Özdemir Çakacak ile belirlendiğine değinen İl Müdürü Dr. Emine Sever, "Üreticilerden gelen taleplerin konuyla ilgili kurumlara hızlı bir şekilde ulaştırılması için toplantıyı interaktif soru cevap tarzında planladık. Toplantıda üreticilerimizin zararlarının Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Giderleri tarafından tazmini konusunda girişimlerin yapılması ön plana çıktı. Ayrıca üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının ertelenmesi de üreticilerimizin öncelikleri arasında yer alıyor. Sorulan bir soru sonrası Şeker Şirketi yetkilisinin Pancar avanslarının ödenmesinde sıkıntı olmadığı ve avansların da yarından itibaren gerçekleştirileceği bilgisinin sıcağı sıcağına verilmesi üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılandı. Üreticilerimizin üzerinde durduğu diğer önemli bir konu da TARSİM'in hasar tespit ve ödeme çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ekip sayısını arttırması isteği oldu. Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üreticilerimizin yüzde 100 hasarlı arazilere yeni ürünler ekilmesine yönelik önerileri de üreticilerimize yol gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA