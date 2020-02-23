Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı

İran 'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ; Hakkari, Iğdır ve Van 'da da hissedildi. Depremde Van'ın Başkale ilçesinde çok sayıda kerpiç ev yıkılırken; 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası CNN Türk'te canlı yayına katılan Afet Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör çok önemli uyarılarda bulundu.

"EVLER MUTLAKA BOŞALTILMALI"

Canlı yayında 8 can kaybı verdiğimiz depremi değerlendiren Afet Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör "Kerpiç evler mutlaka boşaltılmalı, artçılarda yıkılabilir" uyarısında bulundu.

"BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLABİLİR"

Güngör, "Baktığımızda aslında deprem çok büyük bir deprem değil. O bölgede beklenen bir deprem aslında. Kuzey Anadolu Fay'ının ya da Doğu Anadolu Fay'ının bir devamı değil, bağımsız bir deprem olabilir. Sorun şu; 5.7'de 70-80 km uzakta Van'da insanlar hayatını kaybetti. Bunun aynısını Elazığ'da da görmüştük. Oradaki yapı stoku köylerde yıkıma neden olmuştu. Oradaki şansımız şuydu; kış olduğu için evde kimse yaşamıyordu, herkes büyük kentlere göçmüştü, ancak yazın geliyorlar. Ama maalesef burada öyle bir şey yok. Bu nedenle de maalesef 8 kişi hayatını kaybetti" dedi.

"ÇIĞA DİKKAT ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Güngör çığ uyarısında da bulunarak, "Ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şu anda orada tipi devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin çığa dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür sarsıntılar belli çığların düşmesini ve belli çığların da harekete geçmesini sağlayabilir. Bu nedenle acele etmeden, dikkatli dikkatli hareket etmek gerekiyor. Birilerini kurtarmak isterken başka birilerinin de hayatını riske atmamak gerekiyor. Normalde 5.7'lik depremde herhangi bir binanın yıkılmaması gerekiyor. Ama maalesef bölgedeki yapı stoku çok kötü" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR DEPREMİ TETİKLEMEZ"

Güngör, "O bölgeye ait bir deprem, bir hatta ait değil. O bölgede birçok kırık hat var. Tektonik olarak çok hareketli bir deprem. İnsanlar 'Eyvah bu deprem bizim diğer depremi tetikler mi' diye düşünmesin diye bunu söylüyorum. İyice ortaya çıktıktan sonra ortaya koyabiliriz ama çok net söyleyebilirim ki bu deprem Türkiye'deki herhangi bir depremi tetikleyecek nitelikte bir deprem değil" şeklinde konuştu.

GELENLER KÖYÜNDE EVLERİN YARISI YIKILDI

Van'ın Başkale İlçesine bağlı yaklaşık 80 konut bulunan Gelenler köyünde, evlerin yarısının yıkıldığı ancak can kaybının olmadığı dile getirildi. Köyde öğretmenlik yapan Ferhat Tulan isimli köy sakini, yaralıların olduğunu ve enkaz altında kalan hayvanların çıkarılma çabasının sürdüğünü aktardı.

8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza meydana gelen depremin bizimle alakalı bölümünü arz ettik, Van/Başkale'deki 4 kerpiç evde yıkılmalar söz konusu, Özpınar köyüne ekiplerimiz ulaştı diğerlerine ulaşmak üzereler. Şu anda enkaz altında vatandaşlarımız var. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı" ifadelerine yer verdi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu.