Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası, Eylül 2018'de şiddetli depremler ve ardından oluşan tsunamide iki binden fazla insan hayatını kaybetti. Deprem kuşağında yer alan ve afet yönetiminde öncü ülkelerden olan Japonya yıkımları önlemede Endonezya'ya yardımcı oluyor…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=5Cwc5vs7y_g&redir_token=M_7rlE3oh9E1je7Hi0DU79_kb9N8MTU1MDg2MDg1NUAxNTUwNzc0NDU1&q=https://tr.euronews.com/2019/02/21/afet-yonetiminde-oncu-ulkelerden-japonya-yikimlar-onlemede-endonezya-ya-yardim-ediyor' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'event=video_description&v=5Cwc5vs7y_g&redir_token=M_7rlE3oh9E1je7Hi0DU79_kb9N8MTU1MDg2MDg1NUAxNTUwNzc0NDU1&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F21%2Fafet-yonetiminde-oncu-ulkelerden-japonya-yikimlar-onlemede-endonezya-ya-yardim-ediyor' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDIQ6TgYACITCIvviYS9zeACFcE7ZAodycMNKSj4HUj4l-_Z75yHluQB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/21/af...</a>