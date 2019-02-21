21 Şubat 2019, 21:41
»»

Afet Yönetiminde Öncü Ülkelerden Japonya, Yıkımları Önlemede Endonezya'ya Yardım Ediyor

Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası, Eylül 2018'de şiddetli depremler ve ardından oluşan tsunamide iki binden fazla insan hayatını kaybetti.

Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası, Eylül 2018'de şiddetli depremler ve ardından oluşan tsunamide iki binden fazla insan hayatını kaybetti. Deprem kuşağında yer alan ve afet yönetiminde öncü ülkelerden olan Japonya yıkımları önlemede Endonezya'ya yardımcı oluyor…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/21/af... Eylül, Sulavesi Adası, Japonya, Genel
Kaynak: Youtube