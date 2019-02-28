28 Şubat 2019, 21:36
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Afet Yönetiminde Tecrübeli Ülke Japonya, Butan'da Deprem Dayanıklılık Testi Gerçekleştiriyor

Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor.

Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor…

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Kaynak: Youtube