Himalayalar, dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden biri. Fay hattındaki Butan'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA'nın yardımıyla ülkedeki ilk tam kapsamlı deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriliyor…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=C-YBgNpz7s5DEfQOlGjZTxiT0698MTU1MTQ2NTM1NUAxNTUxMzc4OTU1&q=https://tr.euronews.com/2019/02/28/afet-yonetiminde-tecrubeli-ulke-japonya-butan-da-deprem-dayaniklilik-testi-gerceklestiriyo&v=q50qkM_LMUg&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCLa6uPyI3-ACFUUETAodT1QIVij4HUjI4qz-jNLKzqsB' data-url='/redirect'redir_token=C-YBgNpz7s5DEfQOlGjZTxiT0698MTU1MTQ2NTM1NUAxNTUxMzc4OTU1&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F28%2Fafet-yonetiminde-tecrubeli-ulke-japonya-butan-da-deprem-dayaniklilik-testi-gerceklestiriyo&v=q50qkM_LMUg&event=video_description' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/28/af...</a>