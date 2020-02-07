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Afetlerden korunmak için dualar edilerek kurban kesildi

Ardahan'da son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylar dolayısıyla mevlit okutuldu, dualar edildi ve kurban kesildi.

07.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:02Afetlerden korunmak için dualar edilerek kurban kesildi
'da son günlerde 'de yaşanan olaylar dolayısıyla mevlit okutuldu, dualar edildi ve kurban kesildi.

Ardahan'da Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında, Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra mevlit okundu, İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dua edildi ve daha sonra da kurban kesildi.

İl Müftüsü Pehlivan, "Devletimiz ve milletimizin; kaza, bela, afet ve bilcümle musibetlerden muhafazası için bugün Merkez Camimizde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve kurban kesildi. Allah kabul etsin, milletimizi ve devletimizi muhafaza buyursun" dedi. - ARDAHAN

Türkiye, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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