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Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte yağışlardan dolayı tarlaları su basan çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi.

31.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:22 Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte yağışlardan dolayı tarlaları su basan çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Kentte geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ve Karataş ilçelerine bağlı mahallelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı. Metrekareye 250 kilogram yağış düşen kentte birçok çiftçi mağdur oldu. Bu nedenle Başkan Doğan ve Ay beraberindeki ekiple ilk olarak Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesindeki çiftçileri ziyaret edip sular altında kalan ekili alanları inceledi. Ardından Yüreğir ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi'ne giden başkanlar, burada da çevre mahallelerin muhtarıyla birlikte tarlalarda inceleme yaptı.

Başkan Doğan ve Ay, çiftçilerin en kısa sürede mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi. - ADANA

Mehmet Akın, Yüreğir, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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