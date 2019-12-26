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Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı

Adana'da, şiddetli yağmurun sele neden olduğu mahallelerde vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtıldı.

26.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:02 Afetzedelere çorba ve ekmek dağıtıldı
'da, şiddetli yağmurun sele neden olduğu mahallelerde vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtıldı.

Yağmurun en şiddetli yağdığı, 24 'ı 25 Aralık'a bağlayan gece kurtarma, tahliye ve sele müdahale operasyonlarına katılan ve yöneten Başkan Zeydan , şiddetli yağmurun etkilediği mahallelerde incelemelerde bulundu, halkın sorunlarını dinledi, mağdur olanlara destek verilmesi için elden ne geliyorsa yapılacağını söyledi. Karalar, "Bir yılda yağan yağmurun yarısı kadar yağmur 3 gün içinde düştü. Zarar gören yerlerde, evlerde tespit yapılacak ve zararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanacak" dedi.

Halkın endişelerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Karalar, uzun yıllardır biriken altyapı sorunlarını olabildiğince azaltmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, her türlü problemle ilgili halkın yanında olduklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, halka ekmek ve çorba dağıtımı da gerçekleştirdi. - ADANA

Karalar, Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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