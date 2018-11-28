28 Kasım 2018, 18:12
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Affedilen Kana Bıyık Antrenmana Katıldı

Affedilen Kana Bıyık Antrenmana Katıldı

Trabzonspor maçına hazırlanan Kayserispor'da antrenmana sakatlıkları düzelen Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar ile iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve yönetim tarafından affedilen Jean Armel Kana Bıyık katıldı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1  Aralık Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını  sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam  yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas  oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlıkları düzelen Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar ile  iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve yönetim tarafından affedilen Jean Armel  Kana Bıyık da katıldı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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