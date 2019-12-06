Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü

SİVAS'ta, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında Afgan ailenin kaldığı ev kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Afgan, Seracettin Saidi ve ailesinin yaşadığı evin mutfağında ocaktaki gaz kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin diğer odalarını sardı. Evde yaşayan 10 kişilik Afgan aile, dumanı farkettikten sonra evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.