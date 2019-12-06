Haberler » Güncel » Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü - Haber

Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü

SİVAS'ta, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:40Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü

SİVAS'ta, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında Afgan ailenin kaldığı ev kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Afgan, Seracettin Saidi ve ailesinin yaşadığı evin mutfağında ocaktaki gaz kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin diğer odalarını sardı. Evde yaşayan 10 kişilik Afgan aile, dumanı farkettikten sonra evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10 AK Parti MKYK toplandı - Haber
16:10 Suudi Bakan Cubeyr: "Yemen'de ateşkes ve uzlaşı ihtimali var" - Haber
16:09 BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (1) - Haber
16:09 'Kendi Yolumda' filminin çekimleri başladı - Haber
16:04 Çorum'da 10 ayda 50 bin vakaya acil hizmeti verildi - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:10:44