Afgan Akademisyenlerden Aa'ya Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Akademik kurumların yanı sıra basın ve diğer sektör temsilcileriyle görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Afgan akademisyenler, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.Sosyal Reform ve Kalkınma için Afgan Toplumu (ASSRD) Başkanı Dr. Muhammad Atif, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Selam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbahullah Misbah, Stratejik ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi (CSRS) Başkanı Dr. Shah Rukh Suhaib Raufi ve İnsani Yardım Topluluğu (HAS) Başkanı Dr. Muhammad Haroon Khatibi'den oluşan Afgan akademisyen heyetini AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk kabul etti.Görüşme sırasında akademisyenlere AA hakkında kısa bir film izletildi. Daha sonra Öztürk, konuklara AA'nın kuruluşu, yönetim kurulu, yapısı ve çalışmaları konusunda bilgi verdi. Öztürk, AA'nın 13 dilde haber yayını yaptığının altını çizdi.Uluslararası medyada Türkiye'nin Kürt kökenli vatandaşlarıyla ilgili kasıtlı olarak yayılan algı yönetimine değinen Öztürk, Türkiye'nin "Kürt sorunu' diye bir sorunu bulunmadığını, ortada bir terör problemi olduğunu vurguladı.Türkiye'de bütün vatandaşların eşit, seçme ve seçilme haklarına sahip olduğunu, azınlıkların tüm hak ve özgürlüklerden yararlandığını belirten Öztürk, son 20 yılda Türkiye'de nispeten geri kalmış bölgelere altyapı, hastane, okul ve yol gibi birçok yatırımlar yapıldığını ve tüm Türkiye'nin her köşesinin eşit bir gelişme seviyesine ulaştırılması çabalarının sürdüğünü söyledi.Öztürk, "Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Sünni, Alevi, Şii, hepimiz birlikte tek bir milletiz, birlikte yaşıyoruz." dedi.Akademisyenlere terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin milli güvenliği için oluşturduğu tehlikeden söz eden Öztürk, "ABD, terör örgütü PYD'ye yardım ediyor, onlara binlerce konteynır dolusu silah sağlıyor ve onlar da silahları PKK'ya veriyor. Bunu biliyoruz." diye konuştu.Öztürk, aynı zamanda ABD'nin 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmediğini söyledi.Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlanan terör örgütü YPG/PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi askeri operasyonları anlatan Öztürk, bu konunun Türkiye'ye karşı bir propaganda aracı olarak kullanıldığını ve konu hakkında yalan haberler yapıldığını belirtti."AA'nın insanlara gerçek haberleri ilettiğini duymaktan memnun olduk"Selam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbah da "Anadolu Ajansının son dönemde dünyada hakimiyet sağlamış bazı haber ajanslarının tekelini kırdığını ve güvenilir bir şekilde insanlara gerçek haberleri ilettiğini duymaktan oldukça memnun olduk." şeklinde konuştu.Afganistan'da özellikle AA'nın Farsça servisinden istifade ettiklerini dile getiren Misbah, ziyaret imkanı ve bilgi paylaşımı için AA'ya teşekkür etti.Afganistan'la ilgili olarak ise ülkede yaşanan olayların daha çok olumsuz yönlerinin dünyaya yansıtıldığına dikkati çeken Misbah, Afganistan'ın kültür, sanat, yaşam ve eğitim gibi daha olumlu tarafları üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.Afganistan'da uzun süredir çeşitli ülkelerin vekalet savaşları verdiğini ancak savaşan tarafların artık çatışmalardan yorulduğunu ve yüzlerini barışa çevirdiklerini anlatan Misbah, şunları kaydetti:"Afganistan, istikrar tarafına doğru giderken eğer Afganistan'a istikrar gelirse Afganistan'da çok büyük fırsatlar da ortaya çıkacak. Dolayısıyla burada Anadolu Ajansına düşen bir vazife de var. Diğer ülkelerin ekonomik fırsatlardan, tabii kaynaklardan istifade etmelerinin yanında Anadolu Ajansı Türkiye'deki yatırımcıları da Afganistan'da madencilik ve diğer sahalarda yatırım yapmaları için teşvik edebilir. Bu vesileyle hem yatırımcı şirketler istifade eder hem de Türkiye'yle Afganistan arasındaki ilişkiler daha da güçlenir."Görüşmenin ardından heyete kurumsal hediyeler takdim edildi.