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Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

17.08.2019 21:42 Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkii dere kenarında vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan vatandaşların emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Taraklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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