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Afgan çoban, derede ölü bulundu

KIRIKKALE'nin Balışehy ilçesi Işıklar köyünde Afganistan uyruklu çoban Abdul Baki Rahimi (45) derede ölü bulundu.

02.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:31
Afgan çoban, derede ölü bulundu

KIRIKKALE'nin Balışehy ilçesi Işıklar köyünde Afganistan uyruklu çoban Abdul Baki Rahimi (45) derede ölü bulundu.

Işıklar köyünde, Aslan Bozkurt'un büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Abdul Baki Rahimi, dün sabah hayvanları otlatmak için meraya çıktı. Aslan Bozkurt, öğle yemeği götürmek için gittiği merada Rahimi'ye ulaşamadı. Rahimi'nin telefonun da kapalı olması üzerine eve dönen Aslan Bozkurt, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın dün akşam yaptığı aramalarda Rahimi'nin izine rastlanmadı.

DEREDE CESEDİ BULUNDU

Gece ara verilen aramalar, bu sabah yeniden başladı. Aramalara, Rahimi'nin yakınları da katıldı. Yapılan çalışmalarda Değirmenlidere mevkisinde dere yatağındaki su birikintisinde yüzeyde erkek cesedi bulundu. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedeni Rahimi'ye ait olduğu belirlendi. Rahimi'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Rahimi'nin, bindiği atın üzerinden düşmesi sonucu suda öldüğü iddia edildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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