Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afgan çobandan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde çobanlık yapan Afgan Sadik Uzbek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lira bağışladı.

12.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:30
Afgan çobandan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde çobanlık yapan Afgan Sadik Uzbek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lira bağışladı. Uzbek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım" dedi.

Selim ilçesinin Tozluca köyünde oturan, 4 çocuk babası, Afganistan uyruklu Sadik Uzbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek, 200 liralık bağışta bulunan Uzbek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Çocukken ülkesi Afganistan'dan ailesiyle birlikte önce İran'a buradan da Türkiye'ye geldiğini anlatan Uzbek, Konya'da yaşarken, yaklaşık 6 yıl önce Kars Selim'e taşındığını söyledi. Köyde çobanlık yaptığını belirten Sadik Uzbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken duygulandığını ve bağış yapma kararı aldığını dile getirdi. Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğünü vurgulayan Uzbek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım. Ailem ve çocuklarımla burada yaşıyorum ve çok mutluyum" diye konuştu.Köy muhtarı Lütfü Güngör de kampanyaya bağış yapan Sadik Uzbek'e teşekkür edip, duygulandıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Selim, Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Haberler ›› Güncel ››Afgan çobandan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Manisa'da EİKP yardımları 1. faz ödemeleri tamamlandı - Haber 14:16: İstanbulluların evde kaldıkları günlerde ekmeğe talebi arttı - Haber 14:16: Balıkesir'de 130 bin ekmek vatandaşın evine kadar ulaştırıldı - Haber 14:16: Konya Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 ile mücadeleye devam ediyor - Haber 14:15: Rusya'da hastane başhekimine korona virüs bulaştı - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler