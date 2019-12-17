Afgan çobanların 'sürüler karıştı' kavgası: 1 ölü

KONYA'nın Altınekin ilçesinde Afganistan uyruklu Vali Mohammad Tajık (40), koyun sürüleri karışınca çıkan kavgada, kendisi gibi çobanlık yapan aynı ülke vatandaşı Gulle Menderes'i (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de çobanlık yapan Vali Mohammad Tajık ile Gulle Menderes, sürüleri karışınca, tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vali Mohammad Tajık, Gulle Menderes'i av tüfeğiyle iki el ateş etti. Saçmaların göğüs kısmına isabet ettiği Gulle Menderes, olay yerinde hayatını kaybetti.Jandarma, olayın ardından suç aleti silahla birlikte kaçan Vali Mohammad Tajık'i yakalamak için çalışma başlattı.