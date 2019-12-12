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Afgan Eyoub Mohammad, Sivasspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyecek

AFGANİSTAN'da yaşayan 8 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını izlemek üzere Sivas'a geldi.

12.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:56Afgan Eyoub Mohammad, Sivasspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyecek

AFGANİSTAN'da yaşayan 8 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor- maçını izlemek üzere Sivas'a geldi.

'da yaşayan Eyoub Mohammad Turkman, bir çalışma için ülkesini ziyaret eden Sivaslı yönetmen Serkan Durmaz'ın forma hediye etmesiyle Demir Grup Sivasspor taraftarı oldu. Eyoub Mohammad, sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan'a ulaşarak, kırmızı-beyazlıların bir maçını tribünden izlemek istediğini söyledi. Bunun üzerine Vali Salih Ayhan, Afgan çocuğu ve ailesini Sivas'a davet etti. Mohammad Turkman ve ailesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını izlemek üzere kente geldi.

Turkman Ailesi, yönetmen Serkan Durmaz ile birlikte Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Aylar öncesinde Mohammed kardeşimizin çok güzel bir mesajı geldi. Bu mesaja kayıtsız kalamazdık. Benden önce Sivas halkının büyük bir heyecanı oluştu. Dolayısıyla Sivasspor sevgisinin sınırlar ötesini aşması, orada anlam bulması bizleri mutlu etti. Mohammed kardeşimiz sosyal medyada 'Sivas'ı çok seviyorum, Sivasspor'u çok seviyorum' dedi. Biz de Sivas halkının talebi üzerine davet ettik. Bir hafta boyunca bu güzel aileyi misafir edeceğiz, birlikte gezeceğiz. Hafta sonu da Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını da birlikte izleyeceğiz" dedi. Vali Salih Ayhan, minik Sivasspor taraftarı Eyoub Mohammad Turkman ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ailenin Valilik ziyareti

Vali Salih Ayhan'ın açıklamaları

Eyoub Mohammad Turkman'dan detaylar

Eyoub Mohammad Turkman'ın Afganistan'daki görüntüleri



Afganistan, Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

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