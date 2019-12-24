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Afgan genç, arkadaşları tarafından öldürüldü

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, Afganistan uyruklu Nasip Khan Beytullah (27), vatandaşı olan arkadaşları Abdulah Adel (20) ve Rahmetullah Amir Han (25) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

24.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:14 Afgan genç, arkadaşları tarafından öldürüldü
BALIKESİR'in ilçesinde, Afganistan uyruklu Nasip Khan Beytullah (27), vatandaşı olan arkadaşları Abdulah Adel (20) ve Rahmetullah Amir (25) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Adel ve Han, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Savaştepe'deki oto yıkamacıda çalışan Afgan Nasip Khan Beytullah'ın (27), cumartesi gününden beri iş yerine gitmemesi üzerine arkadaşları, meraklandı. Bunun üzerine Beytullah'ın arkadaşları, Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ndeki evine gitti. Kiralık evin kapısının açılmaması üzerine ev sahibine verildi. Ev sahibinin gelip, kendisindeki anahtarla kapıyı açmasıyla eve giren arkadaşları, Beytullah'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla olay yerine gelen Savaştepe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, inceleme başlattı. Olay yerine yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çevredeki çöp konteynerinde kanlı mont buldu. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, Beytullah'ın en son Afgan Abdulah Adel ve Rahmetullah Amir Han ile görüştüğünü belirledi. İstanbul'a gittiği tespit edilen Adel ve Han, düzenlenen operasyonla yakalanarak, Savaştepe'ye getirildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Abdulah Adel ile Rahmetullah Amir Han, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Afgan Nasip Khan Beytullah'ın, vatandaşı olan arkadaşları Abdulah Adel ve Rahmetullah Amir Han'ı iş bulup, çalışmaları için Savaştepe'ye çağırdığı öğrenildi. Beytullah'ın, aralarında çıkan tartışma sonucu Adel ve Han tarafından bıçaklanarak, öldürüldüğü ortaya çıktı. 


- Balıkesir

Savaştepe, Han, Güncel

Kaynak: DHA

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