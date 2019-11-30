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Afgan General patlamada hayatını kaybetti

Afganistan'ın Helmand kentindeki Marjah bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Helmand Snır Komutanı Tuğgeneral Zahirgül Muqbil hayatını kaybetti.

30.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:35Afgan General patlamada hayatını kaybetti

'ın kentindeki Marjah bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Helmand Snır Komutanı Tuğgeneral Zahirgül Muqbil hayatını kaybetti.

Bölge Valiliği Zözcüsü Omar Zwak tarafından yapılan açıklamada, Muqbil'in konvoyunun Marjah bölgesinden geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığı, General Mukbil'in hayatını kaybettiği, 4 asker ve 1 yerel gazetecinin yaralandığı bildirildi. Kabil merkezli Shamshad TV kanalı da, Twitter'dan yapılan açıklamada kanalın muhabiri Mohammad Sarwari'nin yaralandığını doğruladı. (Fotoğraflı)



Afganistan, Helmand, Dünya

Kaynak: DHA

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