Afgan göçmenler jandarmadan kaçamadı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 Afganistan
uyruklu göçmen, jandarmaya yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" kapsamında amansız mücadelesi kapsamında, körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbaratı üzerine Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi Hakkıbey yarımadası Tekev
mevkiinde M.N. isimli organizatör ile 36 Afganistan uyruklu göçmen (7 erkek, 8 kadın ve 21 çocuk) yakalandı. Olayla ilgili olarak organizatör ve yakalanan göçmenler hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Midilli Adası
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, Balıkesir
, 3. Sayfa