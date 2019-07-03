03.07.2019 19:17
Haberler» Güncel» Haber

Afgan göçmenleri "İstanbul'a geldik" diyerek ormana bıraktılar

Afgan göçmenleri "İstanbul

Kırıkkale'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek ormanlık alanda bırakıldı.

Kırıkkale'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, insan kaçakçıları tarafından " İstanbul'a geldik" denilerek ormanlık alanda bırakıldı.
Hasandede köyündeki ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, burada yaptıkları aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni buldu.
Düzensiz göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek, ormana bırakıldığı öğrenildi.
İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sığınma evine götürüldü.
Kaynak: AA
Afganistan, Kırıkkale, İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:45   "Türkiye'de benzer bir adımı atmalı"
19:44   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla...
19:42   Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
19:42   TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi
19:41   Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı
19:40   Kruse, resmen Fenerbahçe'de
19:40   ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı