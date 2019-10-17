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Afgan güçleri, Taliban'a ait tüneli imha etti

Afganistan'da Taliban tarafından kazılan tünel, Afgan günleri tarafından yıkılarak imha edildi.

17.10.2019 14:32
Afganistan'da Taliban tarafından kazılan tünel, Afgan günleri tarafından yıkılarak imha edildi.
Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban'a ait bir tünel bulundu. Afgan güçleri tarafından bulunan tünel, yıkılarak imha edildi. Güvenlik güçleri tünelin, Logar vilayetinin Çarh bölgesinden Pul-i Alem bölgesine kadar Taliban tarafından kazıldığını ifade etti. Afgan güçleri, Taliban'ın tüneli kullanarak Logar'da bir terör eylemi gerçekleştirmeyi planlamış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. Afgan güçlerinin tüneli tespit ettiği operasyon sırasında çok sayıda mühimmat ve 1 Taliban militanı ele geçirildi. Operasyon sırasında 12 Taliban militanı öldürülürken, 2 üs ve 1 eğitim merkezi de imha edildi.
(İHA)
Afgan güçleri, Taliban'a ait tüneli imha etti

Afganistan, Güncel

Kaynak: İHA

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