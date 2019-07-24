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Afgan hükümeti yaklaşık 7 bin karakoldan çekilme kararı aldı

Taliban ve hükümet karşıtı silahlı güçlerle çatışmaların devam ettiği Afganistan'da polis, zayıf kaldığı ve fazla zayiat verdiği bazı karakollardan çekilme kararı aldı

24.07.2019 16:52 Afgan hükümeti yaklaşık 7 bin karakoldan çekilme kararı aldı
Afganistan'da Taliba ve hükümet karşıtı güçlerin hedefi haline gelen kırsal kesimde yer alan onlarca karakolun boşaltılmasına karar verildi. Hükümet kararla birlikte yaklaşık 7 bin karakolun boşaltılacağını duyurdu.

Kabil hükümeti ayrıca ABD Başkanı Trump'ın 'Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" sözleri için de Washington'da izahat istedi.
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Afganistan, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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